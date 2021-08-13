Нью-Йорк, США, 13 августа, 2021, 18:47 — ИА Регнум. Сын и менеджер легендарного свинг-исполнителя Тони Беннетта Дэнни заявил, что недавние концерты в Нью-Йорке стали последними живыми выступлениями Беннетта. Напомним, что на прошлой неделе Тони Беннетт и Леди Гага дали два аншлаговых шоу в мюзик-холле Radio City в Нью-Йорке. Об этом сообщает портал Pitchfork.

Domain Barnyard Леди Гага

«Никаких дополнительных концертов после нашего решения не будет», — сказал Дэнни Беннетт в интервью Variety. «Это было трудное решение для нас, так как он способный исполнитель. Однако это приказ врачей. Его дальнейшее здоровье — самая важная часть». У 95-летнего певца была диагностирована болезнь Альцгеймера.

Ранее Леди Гага и Беннетт раскрыли подробности своего нового альбома каверов композитора Коула Портера «Love For Sale», который выйдет 1 октября.