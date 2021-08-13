Краснодар, 13 августа, 2021, 18:47 — ИА Регнум. О своём активном сотрудничестве с ФАС сообщили в пресс-службе сети магазинов «Магнит», пишут 13 августа «Известия».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Магнит. На кассе

Отмечается, что ритейлер «Магнит» предоставляет ФАС всю необходимую информацию, которая интересует ведомство в рамках стартовавшей антикартельной проверки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ФАС объявила о начале 13 августа проверки в магазинах крупных ритейлеров, в том числе в «Магните», а также в «Ленте» и магазинах компании X5 Retail Group («Пятёрочка», «Карусель», «Перекрёсток»).