Анкара, 13 августа, 2021, 18:39 — ИА Регнум. В ходе поисково-спасательной операции на черноморском побережье Турции обнаружены тела 31 погибшего, сообщает 13 августа турецкое управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям (AFAD).

И. Имре. Наводнение

Ранее сообщалось о 27 погибших при наводнении и селе в провинциях Кастамону и Синоп.

«При селях и наводнении в Кастамону погибли 29 человек, двое погибли в Синопе, один пропал без вести в Бартыне», — указано в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за селя в турецком городе Бозкурт провинции Кастамону обрушились несколько многоэтажных зданий, там продолжается поисковая операция спасателей.