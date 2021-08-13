Москва, , 21:10 — REGNUM Голубой водород не играет «роли в безуглеродном будущем» и на самом деле на 20% хуже для планеты, чем сжигание газа или угля для производства тепла, заявил специализирующийся на возобновляемых источниках энергии информационный портал Recharge News 12 августа 2021 года.

Голубой водород — это водород, полученный путем паровой конверсии метана, но при условии улавливания и хранения углерода, что дает примерно двукратное сокращение выбросов углерода. Именно такой водород Россия планирует качать в ЕС по СП-2 Иван Шилов © ИА REGNUM

ООН 9 августа 2021 года провозгласила угрозу изменения климата «красным кодом человечества» в связи с чрезвычайными погодными условиями в ряде стран. В этот же день исследователи из Корнельского и Стэнфордского университетов США заклеймили «голубой» водород, назвав его «отвлекающим маневром» от действительно зеленых технологий.

«Голубой» водород, производимый из природного газа с улавливанием и хранением углерода, является ключевой составляющей стратегий энергетического перехода ряда крупных стран и глобальных игроков в области ископаемого топлива, объявленный важным краткосрочным ответом на декарбонизацию. Такой ответ вызван необходимостью дождаться промышленного производства и снижения цены на «зеленый» водород, полученные методом электролиза.

Но исследователи из Корнелла и Стэнфорда заявляют, что их исследование выбросов парниковых газов при производстве голубого водорода опровергает любое представление о том, что он представляет собой экологически приемлемый вариант. Учёные ссылаются на то, что большое в процесса добычи, транспортировки и хранении природного газа, неизбежны значительные его утечки.

В исследовании, опубликованном в 12 августа 2021 года в журнале Energy Science and Engineering, написано, что выбросы CO 2 при производстве «голубого» водорода немногим уступают выбросам при производстве «серого» водорода. И хотя объём выбросов углекислого газа при производстве голубого водорода ниже, чем при производстве «серого» водорода, утечки метана выше из-за более широкого использования природного газа для улавливания углерода.

« Удивительно, но выбросы парниковых газов от «голубого» водорода более чем на 20% больше, чем при сжигании природного газа или угля, и примерно на 60% больше, чем при сжигании дизельного топлива для получения тепла» , — говорится в исследовании.

Авторы исследования тут же противоречат сами себе:

«Наш анализ предполагает, что захваченный углекислый газ может храниться бесконечно долго, что является оптимистичным, но недоказанным предположением. Даже если это правда, использование голубого водорода трудно оправдать с точки зрения климата. Голубой водород действительно не играет никакой роли в безуглеродном будущем. Мы полагаем, что голубой водород лучше всего рассматривать как отвлекающий маневр, который может отсрочить необходимые действия, чтобы действительно декарбонизировать мировую экономику».

Роберт Ховарт, соавтор исследования и профессор экологии и экологической биологии в Корнельском университете, сказал:

«Политики со всего мира, от Великобритании и Канады до Австралии и Японии, делают высокие ставки на голубой водород как ведущее решение для энергетического перехода. Наше исследование является первым, опубликованном в рецензируемом журнале, в котором показана значительная интенсивность выбросов голубого водорода в течение всего жизненного цикла. Это предупреждающий сигнал для правительств о том, что единственный «чистый» водород, в который они должны инвестировать государственные средства, — это действительно экологически чистый водород, полученный из энергии ветра и солнца».

Правительство Великобритании стремится поставить «голубой» водород в основу своей программы перехода к зеленой энергетике при активном участии крупных нефтегазовых компаний, таких как BP и Shell.

В преддверии объявления британским правительством национальной водородной стратегии, Дэвид Себон, профессор машиностроения Кембриджского университета, сказал:

«Голубой» водород нельзя считать низкоуглеродным. Фактически, это исследование показывает, что производство голубого водорода значительно хуже, чем сжигание ископаемого топлива для получения тепла, такого как газ или уголь, в первую очередь. Политики должны обратить внимание на этот важный вывод, прежде чем рассматривать инвестиции в «голубой» водород. Единственный водород, который мы можем считать действительно свободным от выбросов, — это водород, полученный из возобновляемых источников энергии, таких как «зеленый» водород».

Исследование ученых из Корнеллского и Стэнфордского университетов подливает масла в огонь дискуссии, которая бушует в течение нескольких лет в энергетическом секторе по поводу соответствующей роли «голубого» и «зелёного» водорода в энергетическом переходе.

Хотя «голубой» водород широко рассматривается как хороший вариант в таких секторах, как химическая и тяжелая промышленность, существуют сомнения по поводу его пригодности для декарбонизации некоторых отраслей экономики.

Известный аналитик и эксперт по чистой энергии Майкл Либрейх заявил, что игроки нефтегазовой отрасли «заинтересованы» в том, чтобы обсуждать роль водорода в таких областях, как автомобили и отопление, несмотря на то, что миру якобы доступны более эффективные и дешевые «электрические» решения.

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