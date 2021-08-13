Нижний Новгород, 13 августа, 2021, 18:37 — ИА Регнум. Гендиректора организации, занимающейся рыбоводством на территории Володарского района, обвиняют мошенническом хищении 1,3 млн рублей из бюджета Нижегородской области. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». реж Леонид Гайдай. 1973. СССР Мошенник

По версии следствия, в декабре 2019 года он получил госсубсидию на эту сумму, представив в областной комитет по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира фиктивные документы.

Возбужденное против него уголовное дело о мошенничестве прокуратура Нижнего Новгорода направила в суд. Теперь ему грозит до 10 лет тюремного заключения.