Минск, 13 августа, 2021, 18:35 — ИА Регнум. Транзит белорусских калийных удобрений будет перенаправлен в порты России, чтобы убрать Литву из логистической схемы, сообщили 13 августа в пресс-службе правительства Белоруссии.

M.Strīķis Хранилище минеральных удобрений

По словам белорусского премьер-министра Романа Головченко, это будет сделано уже к декабрю 2021 года. Комментируя заявление Литвы о приостановке транзита белорусских удобрений, он сказал, что власти Белоруссии узнали о решении Вильнюса из СМИ: официального уведомления так и не было. Однако решение есть: поможет Россия.

Головченко «Есть поддержка и Российской Федерации. Уверен, выйдем и на специальные тарифы по железнодорожным перевозкам, которые будут компенсировать увеличение дальности перевозки. Работа ведётся интенсивно, поэтому к декабрю, когда, как нас оповестили, прекратят транспортировку, мы будем полностью готовы к перевалке удобрений через альтернативные точки».

Он добавил, что Литва в итоге потеряет около сотни миллионов евро без транзита.