Берлин, 13 августа, 2021, 18:28 — ИА Регнум. Кризисная группа правительства Германии приняла решение о резком сокращении штата посольства в Кабуле и о вывозе своих дипломатов из Афганистана, сообщил 13 августа журналистам глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Германии

По его словам, штат посольства ФРГ в Кабуле будет сведён к минимуму.

Кроме того, Маас заявил об организации вывозных авиарейсов, которыми будут вывезены не только дипломаты, но и афганцы, помогавшие гражданам Германии.

При этом охрана посольства ФРГ в Кабуле будет усилена, заявил Маас.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа посольство ФРГ призвало граждан Германии незамедлительно покинуть Афганистан.