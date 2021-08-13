Тамбов, 13 августа, 2021, 18:26 — ИА Регнум. В Тамбовской области на мичуринском мусорном полигоне до конца 2021 года завершат заключительный этап восстановительных работ — биологический, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Оздоровление земель проведут с помощью агротехнических мероприятий.

Tambov.gov.ru Карта Тамбовщины

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин уделяет большое внимание охране природы и здоровья населения региона.

«От экологической безопасности зависит качество жизни людей, их социальное самочувствие, поэтому рекультивация закрытых полигонов для нас особенно важна и является одним из стратегически значимых для области проектов в сфере экологии», — считает Александр Никитин.

В 2020 году был завершен первый, технический этап рекультивации отслужившего свой срок и исчерпавшего ресурс полигона в Мичуринске. Площадь участка превышает 7 гектаров, объем накопленных отходов — 2 млн тонн. В прошлом году на полигоне были проведены работы по планировке и перемещению более 300 тыс. кубометров свалочных масс в тело полигона, завозке плодородного грунта, засыпке и уплотнению изоляционного слоя.

До конца 2021 года будет завершен биологический этап рекультивации полигона. На электронном аукционе уже определили подрядчика. По информации регионального управления по охране окружающей среды и природопользованию, в течение двух недель на мичуринском полигоне планируется начать работы по обустройству обводного канала, также предполагается установить ограждение по периметру полигона, организовать пожарные резервуары и подъезд к ним. Кроме того, проектом предусмотрен посев многолетней травы.

По оценкам специалистов количество жителей, качество жизни которых улучшится в связи с рекультивацией объекта, составит 20 тысяч человек.

Рекультивация одного из крупнейших полигонов Тамбовской области стала возможной благодаря реализации регионального проекта «Чистая страна», действующего в рамках национального проекта «Экология».