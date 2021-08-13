Сараево, 13 августа 2021, 20:17 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 26 августа прибудет с визитом в Боснию и Герцеговину (БиГ). Об этом 13 августа сообщили боснийские СМИ со ссылкой на МИД БиГ.

Реджеп Эрдоган
Реджеп Эрдоган
U.S. Department of State

Президента Турции примут члены президиума БиГ, которые недавно побывли с визитом в Анкаре, сообщило издание Avaz.ba.

По информации издания, Эрдоган в Боснии и Герцеговине пробудет два дня — 26 и 27 августа. Затем он отправится с визитом в Черногорию.

Напомним, что Эрдоган последний раз посещал Боснию и Герцеговину в 2019 году в рамках Саммита процесса сотрудничества в Юго-Восточной Европе.