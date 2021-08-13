Сараево, 13 августа, 2021, 20:17 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 26 августа прибудет с визитом в Боснию и Герцеговину (БиГ). Об этом 13 августа сообщили боснийские СМИ со ссылкой на МИД БиГ.

U.S. Department of State Реджеп Эрдоган

Президента Турции примут члены президиума БиГ, которые недавно побывали с визитом в Анкаре, сообщило издание Avaz.ba.

По информации издания, Эрдоган в Боснии и Герцеговине пробудет два дня — 26 и 27 августа. Затем он отправится с визитом в Черногорию.

Напомним, что Эрдоган последний раз посещал Боснию и Герцеговину в 2019 году в рамках Саммита процесса сотрудничества в Юго-Восточной Европе.