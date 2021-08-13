Вашингтон, 13 августа, 2021, 18:17 — ИА Регнум. Съёмки второго сезона сериала «Властелин колец» перенесли из Новой Зеландии в Великобританию, сообщили 13 августа в правительстве страны.

Цитата из к/ф «Властелин колец: Братство кольца». реж. Питер Джексон. 2001. США, Новая Зеландия Шон Бин в роли Боромира

Как объяснил министр экономического и регионального развития Новой Зеландии Стюарт Нэш, правительство разочаровано решением Amazon Studios перенести съёмки. Он пояснил, что постпродакшн первого сезона продолжится в Новой Зеландии до июня будущего года, но съёмки второго сезона Amazon переносит в Британию.

Стюарт Нэш «Меморандум о взаимопонимании, подписанный правительством Новой Зеландии и Amazon Studios, больше не будет действовать».

Он добавил, что у Amazon были льготы во время работы в стране: скидка в размере 25% на все производственные расходы. В итоге студия потратила на первый сезон примерно 663,74 млн новозеландских долларов. По словам чиновника, по условиям меморандума, сумма компенсации расходов может оказаться более 132 млн новозеландских долларов.