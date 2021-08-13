Париж, , 18:16 — REGNUM Правительство Франции дважды обратилось к гражданам страны с призывом покинуть территорию Афганистана из-за ухудшения ситуации с безопасностью, сообщает 13 августа РИА Новости со ссылкой на представителя французского МИД.

За Францию! Дарья Драй © ИА REGNUM

По его словам, для эвакуации своих граждан власти Франции 16 июля организовали специальный авиарейс.

«Мы с апреля 2021 года призывали французов, присутствующих в Афганистане, покинуть страну, и они имели возможность это сделать с помощью рейса, организованного французскими властями 16 июля. В связи с ухудшением на прошлой неделе ситуации с безопасностью мы снова призвали французов как можно скорее покинуть страну», — цитирует агентство представителя французского внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, Дания и Норвегия уже заявили об эвакуации своих посольств из Афганистана.

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