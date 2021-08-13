Оттава, 13 августа, 2021, 19:24 — ИА Регнум. На фоне распространения новых штаммов коронавируса во всем мире, Канада пожертвует 10 млн доз вакцины Johnson & Johnson бедным странам, сообщает Canadian Press со ссылкой на министра закупок Канады Аниту Ананд.

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Дозы препарата будут распределены среди нуждающихся с помощью международного механизма COVAX (Глобальный механизм по обеспечению доступности вакцин против COVID-19).

Напомним, что Министерство здравоохранения Канады одобрило вакцину Johnson & Johnson в начале марта, но препарат так и не использовали. В стране находится около 33 тыс. доз вакцины.

Отметим, что в прошлом месяце Канада пообещала пожертвовать 18 млн доз вакцины AstraZeneca бедным странам.