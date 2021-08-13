Нижний Новгород, 13 августа, 2021, 18:12 — ИА Регнум. Нижегородский областной суд сегодня, 13 августа, рассмотрел возбужденное против жителя города Сарова Максима Добрых уголовное дело по статье «Реабилитация нацизма», передает «Криминальная хроника НН».

Pixabay.com В суде

20-летнего студента одного из местных вузов обвиняли в том, что он разместил на сайте «Бессмертный полк» фотографию военнослужащего вермахта Ганса Байнднера, сообщив, что на фото якобы изображен советский солдат Якуб Мазур.

На судебном заседании саровчанин свою вину признал полностью.

В итоге суд признал Максима Добрых виновным и приговорил к выплате штрафа в размере 120 тысяч рублей, но предоставил ему рассрочку в 12 месяцев.