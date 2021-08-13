Москва, , 18:06 — REGNUM Отряд кораблей ВМФ РФ во главе с большим противолодочным кораблём (БПК) «Вице-адмирал Кулаков» Северного флота вошёл в пролив Ла-Манш, сообщает 13 августа пресс-служба флота.

Корабли военно-морского флота (ВМФ) России Mil.ru

Отряд российских кораблей идёт в южном направлении.

«Сегодня отряд кораблей и судов обеспечения, возглавляемый большим противолодочным кораблем «Вице-адмирал Кулаков» Северного флота, прошел пролив Па-де-Кале и продолжает свое движение в южном направлении в акватории пролива Ла-Манш», — указано в сообщении пресс-службы.

В состав отряда также входят корвет «Гремящий» Тихоокеанского флота и тральщик «Владимир Емельянов» Черноморского флота. Эти корабли принимали участие в Главном военно-морском параде, а затем присоединились к отряду кораблей и судов обеспечения Северного флота в Северном море.

После прохода через пролив Ла-Манш экипажи отработают задачи межфлотского взаимодействия.

Читайте ранее в этом сюжете: ВМС Южной Кореи приняли на вооружение дизельную подводную лодку