Оттава, 13 августа, 2021, 18:08 — ИА Регнум. Власти Онтарио выделят $2,2 млрд на борьбу пандемией коронавируса и последствиями распространения штамма «Дельта», сообщает Canadian Press.

ankakay Флаг на границе Канады и США

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Решение принято на фоне того, как в Онтарио фиксируется рост новых случаев заражения COVID-19. Отмечается, что заражаются по большей части невакцинированные граждане.

Напомним, что за минувшие сутки в Онтарио зарегистрировали 513 новых случаев заражения COVID-19. При этом на невакцинированных или частично вакцинированных жителей приходится 80% заражений.