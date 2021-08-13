Жуковский, Московская область, 13 августа, 2021, 17:55 — ИА Регнум. Первый перелёт с аэродрома Воронежского авиационного завода на базу ПАО «Ил» в Жуковском (Московская область) для участия в форуме «Армия-2021» совершил 13 августа новый лёгкий военно-транспортный самолёт Ил-112В.

Ilyushin.org Ил-112В перед летными испытаниями

Как сообщили в пресс-службе ОАК, самолёт пилотировал экипаж в составе шеф-пилота ПАО «Ил», лётчика-испытателя 1-го класса, Героя России Николая Куимова, лётчика-испытателя 1-го класса Дмитрия Комарова и бортинженера-испытателя 1-го класса Николая Хлудеева.

Комментируя это событие, управляющий директор завода-изготовителя Фарит Шарафеев назвал случившееся важным для всего российского самолётостроения. Он назвал участие Ил-112В в «Армии-2021» «очередным серьёзным этапом» в реализации программы самолётостроения.

Шарафеев «Идут предварительные испытания первого Ил-112В, второй образец проходит ресурсные испытания».

Он добавил, что на заводе в Воронеже готовится запуск Ил-112В в серийное производство.

Напомним, «Армия-2021» будет проходить в конгрессно-выставочном центре «Патриот», на аэродроме «Кубинка» и полигоне «Алабино» 22−28 августа 2021 г.