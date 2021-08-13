Дивеевский район, Нижегородская область, 13 августа, 2021, 17:51 — ИА Регнум. Из-за угрозы распространения пожара, пришедшего со стороны Мордовского заповедника, в Вознесенском и Дивеевском районах Нижегородской области ввели режим чрезвычайной ситуации, передают местные СМИ сегодня, 13 августа.

Pixabay.com Лесной пожар

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В скором времени огонь может перекинуться на посёлки Вознесенское и Дивеево.

Для того, чтобы не дать пожару распространиться на эти населённые пункты, к руслу реки Сатис переброшены несколько пожарных расчетов со спецтехникой.

Из-за сильного задымления из посёлка Беленки и села Аламасово эвакуируют местных жителей.

Полиция прислала дополнительные экипажи и выставила посты на подъездах к этим населённым пунктам, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд пожарной спецтехники и вывоз людей в места временного пребывания.

Покинутые жителями дома также находятся под охраной полицейских, которые должны будут не допустить случаев мародёрства.