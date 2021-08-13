Оттава, , 18:10 — REGNUM Канада отправит в Афганистан войска специального назначения для эвакуации сотрудников канадского посольства в Кабуле, сообщает 13 августа Associated Press со ссылкой на источник в правительстве.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

При этом источник не уточнил, сколько именно военных будет отправлено.

Напомним, что накануне, 12 августа, стало известно, что США направляют в Афганистан еще тысячи военнослужащих, чтобы помочь выехать сотрудникам посольства.

Как сообщало ИА REGNUM, к вечеру 9 августа талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили о захвате шести столиц афганских провинций.