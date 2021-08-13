Санкт-Петербург, 13 августа, 2021, 17:49 — ИА Регнум. В порт Санкт-Петербурга поступил первый из 13 высокоскоростных поездов новой партии. Обновленные «Сапсаны» свяжут две столицы России в ближайшие два года. Об этом 13 августа сообщается в официальном телеграмм-канале «РЖД».

T.me/telerzd «Сапсан» нового поколения. (цитата видео из группы «РЖД» в телеграмм-канале).

Новый «Сапсан» после дооборудования и окончательной настройки в депо Металлострой новый поезд пройдет серию испытаний.

«Он выйдет на маршрут уже в следующем году», — говорится в сообщении.

Как заметили в «РЖД», договор на поставку 13 новых десятивагонных «Сапсанов» в компании подписали в 2019 году. Они выйдут на линию в 2022—2023 годах.

«Сегодня пассажиров перевозят 16 высокоскоростных поездов «Сапсан», но это количество не позволяет удовлетворить спрос на поездки между столицами», — отмечено в сообщении.