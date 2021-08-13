Оттава, 13 августа, 2021, 18:10 — ИА Регнум. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в воскресенье, 15 августа, возможно попросит генерал-губернатора Канады Мэри Саймон распустить парламент, сообщает 13 августа Canadian Press.

Steve Jurvetson Джастин Трюдо

Это должно случиться в преддверии федеральных выборов, которые должны состоятся 20 сентября, ссылается издание на представителя либеральной партии Канады.

Отметим, что слухи о предстоящих выборах в Канаде ходят уже несколько месяцев, но точная дата была неизвестна из-за пандемии COVID-19.

Напомним, что в последний раз федеральные выборы состоялись в Канаде 21 октября 2019 г. Тогда либеральная партия Канады сформировала правительство меньшинства. При этом важно указать, что данная партия находится у власти с 2015 г.