Афины , 13 августа 2021, 17:41 — REGNUM Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис утром 13 августа провёл кадровые перестановки в правительстве, передаёт ИА «Красная весна».
В частности, вице-премьер по координации правительства Христос-Георгиос Скерцос занял должность государственного министра, занимаемую также Йоргосом Герапетритисом, получив с ним те же полномочия.
Замминистра сельского развития Яннис Иконому получил должность вице-премьера и представителя правительства. Также вице-премьером стал бывший генеральный секретарь экономической политики Христос Триантопулос.
Замминистра цифрового управления Георгиос Стилиос перешел на должность замминистра сельского развития, а освобождённый им пост занял вице-премьер Теодорос Ливаниос.
Греческие СМИ сообщают со ссылкой источники в правительстве, что кадровые перестановки связаны с последними кризисами — пандемией коронавируса и масштабными лесными пожарами в Греции.