Афины , , 17:41 — REGNUM Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис утром 13 августа провёл кадровые перестановки в правительстве, передаёт ИА «Красная весна».

В частности, вице-премьер по координации правительства Христос-Георгиос Скерцос занял должность государственного министра, занимаемую также Йоргосом Герапетритисом, получив с ним те же полномочия.

Замминистра сельского развития Яннис Иконому получил должность вице-премьера и представителя правительства. Также вице-премьером стал бывший генеральный секретарь экономической политики Христос Триантопулос.

Замминистра цифрового управления Георгиос Стилиос перешел на должность замминистра сельского развития, а освобождённый им пост занял вице-премьер Теодорос Ливаниос.

Греческие СМИ сообщают со ссылкой источники в правительстве, что кадровые перестановки связаны с последними кризисами — пандемией коронавируса и масштабными лесными пожарами в Греции.