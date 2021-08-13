Вашингтон, 13 августа 2021, 18:11 — REGNUM Американо-мексиканскую границу пытаются незаконно пересечь невиданное количество иммигрантов, сообщают местные СМИ со ссылкой на министра внутренней безопасности США Алехандро Майоркаса.
«Мы видим громадное число иммигрантов на пунктах пропуска на нашей южной границе, — сказал Майоркас. — Проблема на границе является одним из самых сложных вызовов для нас. Ситуация тяжелая, она постоянно меняется и люди оказываются в сложных ситуациях на фоне глобальной пандемии».
За июль было зарегистрировано более 200 тыс. незаконных проникновений в Штаты через границу, согласно данным погранслужбы США.
Как сообщало ИА REGNUM, правительство США приняло более 180 тыс. мигрантов, пересекающих американо-мексиканскую границу в мае. Огромная цифра указывает на масштабность миграционного кризиса в Штатах, который развивается на фоне того, как новый президент страны Джо Байден отменяет ряд антимиграционных законов, принятых экс-президентом Дональдом Трампом.