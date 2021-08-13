Вашингтон, , 18:11 — REGNUM Американо-мексиканскую границу пытаются незаконно пересечь невиданное количество иммигрантов, сообщают местные СМИ со ссылкой на министра внутренней безопасности США Алехандро Майоркаса.

Мигранты в США

«Мы видим громадное число иммигрантов на пунктах пропуска на нашей южной границе, — сказал Майоркас. — Проблема на границе является одним из самых сложных вызовов для нас. Ситуация тяжелая, она постоянно меняется и люди оказываются в сложных ситуациях на фоне глобальной пандемии».

За июль было зарегистрировано более 200 тыс. незаконных проникновений в Штаты через границу, согласно данным погранслужбы США.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство США приняло более 180 тыс. мигрантов, пересекающих американо-мексиканскую границу в мае. Огромная цифра указывает на масштабность миграционного кризиса в Штатах, который развивается на фоне того, как новый президент страны Джо Байден отменяет ряд антимиграционных законов, принятых экс-президентом Дональдом Трампом.