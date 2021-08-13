Москва, 13 августа, 2021, 17:37 — ИА Регнум. Бывшему юристу ФБК (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Любови Соболь нужно ужесточить наказание по приговору о нарушении санитарных норм в ходе несанкционированной акции в январе 2021 г., запретив покидать Москву, заявила прокуратура в своём обращении в суд.

Дарья Антонова ИА REGNUM Соболь проводит импровизированный митинг

Прокуратура таким образом 13 августа обжаловала вынесенный 3 августа Преображенским судом Москвы приговор. В суде пояснили, что получили представление прокуратуры на приговор Соболь, в котором просят исключить указание на территорию Московской области в приговоре.

Напомним, Соболь, согласно вынесенному 3 августа приговору, назначено наказание в виде ограничения свободы сроком полтора года. Она с 22:00 до 06:00 не может покидать место жительства, а также менять место постоянного жительства без уведомления и посещать места проведения массовых и иных мероприятий.

Кроме того, в приговоре указано, что Соболь запрещено покидать пределы Москвы и Московской области без согласия специализированного госоргана. В этот пункт приговора и предлагается внести изменения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Соболь в начале августа эмигрировала, нарушив судебный запрет.