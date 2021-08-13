Копенгаген, , 17:32 — REGNUM Дания намерена вывезти персонал своего посольства в Кабуле и временно закрыть свое дипломатическое представительство в Афганистане, сообщает 13 августа телеканал TV2.

Солдаты НАТО в Афганистане. 2009 U.S. Army

«Все сотрудники посольства Дании в столице Афганистана Кабуле будут эвакуированы, а посольство будет временно закрыто в ближайшее время», — цитирует телеканал слова главы МИД Дании Йеппе Кофода.

Напомним, военный контингент Дании принимал непосредственное участие в военных операциях на территории Афганистана в качестве сателлита США.

Как сообщало ИА REGNUM, после вывода американских войск из Афганистана контроль над провинциями страны быстро переходит к отрядам движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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