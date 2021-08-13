Пермь, 13 августа, 2021, 17:29 — ИА Регнум. Обвиняемый в убийстве своей семьи 16-летний подросток из Октябрьского района Пермского края признан невменяемым. Об этом сообщает краевое управление СКР.

Petr Kratochvil Топор

Дело в отношении него направлено в суд. Представителям Фемиды предстоит решить вопрос о применении к нему принудительных мер медицинского характера.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта подросток зарубил своих отца и мать, а также 12-летнюю сестру. А затем он похитил со счёта матери 10 тыс. рублей. Молодой человек признался в содеянном, а в качестве причины назвал семейные конфликты.