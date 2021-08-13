Вашингтон, 13 августа, 2021, 18:12 — ИА Регнум. Американский производитель электрокаров Tesla увеличил сроки ожидания своих товаров на американском рынке из-за дефицита полупроводниковых компонентов, сообщает Electrek.

Yasunari Goto Tesla

Время ожидания Tesla Model 3 в США увеличилось на пару месяцев, речь идёт о январе 2021 года. При этом клиенты могут получить Long Range только к декабрю этого года.

Напомним, что ранее глава компании Илон Маск рассказал, что рынок полупроводниковых компонентов в последнее время испытывает дефицит и Tesla приходится переориентироваться на другой ассортимент.