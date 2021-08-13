Юта, США, 13 августа, 2021, 17:22 — ИА Регнум. Американская рок-группа The Killers представила свой новый альбом «Pressure Machine». Исполнительница Фиби Бриджес также приняла участие в записи материала, наделив своим голом песню «Runaway Horses». Промо-видео композиции с ее участием доступно на официальном ютуб-канале группы.

Цитата из к/ф «Композитор». реж. Сирзат Яхуп. 2019. Китай, Казахстан Музыка

Пластинка «Pressure Machine» следует за вышедшим в 2020-м «Imploding The Mirage». The Killers записали новый альбом во время карантина. Пластинка была спродюсирована Шоном Эвереттом и Джонатаном Радо из группы Foxygen.

Ранее на этой неделе Фиби Бриджерс поделилась кавер-версии песни хард-рок-группы Metallica «Nothing Else Matters» для специального издания альбома 1991 года «The Blacklist».