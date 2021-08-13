Калуга, 13 августа, 2021, 18:02 — ИА Регнум. В Калуге 13 августа в Инновационном культурном центре в рамках второго дня работы Всероссийского форума «Цифровая эволюция» прошло пленарное заседание «Стратегия и тактика цифровой трансформации». Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Admoblkaluga.ru На пленарном заседании всероссийского форума «Цифровая эволюция» в Калуге.

В дискуссии в очном формате участвовали губернатор Владислав Шапша, Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев, председатель комитета Государственной Думы России по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, представители госкорпорации «Росатом», компаний «Почта России», «Ростелеком», общественной организации «Ассамблея народов Евразии».

С видеообращением к спикерам и гостям мероприятия обратился заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, который отметил, что форум является логическим продолжением актуальной повестки, которая касается вопросов выполнения поручения президента страны Владимира Путина по формированию и реализации Стратегии цифровой трансформации.

Калужский губернатор Владислав Шапша представил на форуме региональный опыт использования цифровых технологий. Говоря о значимости этой работы, он отметил, что вопросы цифровой трансформации и развития IT-отрасли включены в обновленную Стратегию развития Калужской области до 2040 года.

«У нас есть замечательные компании, которые составляют костяк регионального IT-кластера и на протяжении многих лет собирают интересные разработки и кадры. Мы связываем будущее Калужской области, в том числе, с внедрением цифровых технологий и их развитием на базе наших предприятий», — сказал губернатор. Владислав Шапша.

Руководитель области рассказал о реализации крупного цифрового проекта — создании Инновационного научно-технологического центра «Парк атомных и медицинских технологий», который реализуется в Обнинске совместно с НИЯУ МИФИ при поддержке Госкорпорации «Росатом». Также планируется запуск тестовой площадки и R&D центра разработок для создания передовых цифровых решений по направлениям — умная энергетика, умный транспорт, умная городская и образовательная среда, умный дом. В работе проект по созданию IT-кампуса для одаренных детей России. Разработки калужских IT-компаний хорошо зарекомендовали себя в здравоохранении. До конца 2021 года совместно с Ростелекомом и компанией «Астрал» планируется завершить работу по внедрению во всех медицинских учреждениях области системы «Цифровой рецепт».

В продолжение пленарного заседания обсуждались актуальные вопросы цифровой трансформации субъектов страны. Речь в том числе шла о создании условий для динамичного развития IT-сферы, перспективах подготовки профессиональных кадров для цифровой отрасли, повышении качества и доступности услуг связи и интернета для всех жителей страны.