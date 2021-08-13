* Талибы — запрещённая в России организация

Афганистан, 13 августа, 2021, 17:22 — ИА Регнум. Отряды радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под контроль уезд Матахан провинции Пактика и начали осаду её провинциального центра города Шаран.

tpsdave Афганистан

Об этом 13 августа сообщил пресс-секретарь талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихулла Муджахид. По его словам, при этом были захвачены техника, оружие и боеприпасы.

Напомним, провинция Пактика расположена на юго-востоке Афганистана.

Официальные власти страны не комментируют эту информацию.

По утверждению представителей движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), к вечеру 13 августа под их контроль перешли 17 из 34 провинций Афганистана.