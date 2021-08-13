Вашингтон, 13 августа, 2021, 19:24 — ИА Регнум. Компания Boeing возможно на несколько месяцев отложит попытку запуска космического корабля Starliner к Международной космической станции, сообщает The Wall Street Journal.

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Компания до этого дважды переносила пуск из-за технических неисправностей, но проблему так и не удалось решить. Теперь экспертам придется разбирать ракету и разделять корабль и ракету-носитель.

Напомним, что вначале запуск был назначен на 3 августа, а потом перенесен на 4 августа. При этом накануне стало известно, что отмена запуска произошла из-за проблем с клапанами в двигательной установке.

Как сообщало ИА REGNUM, CST-100 Starliner разработан для доставки американских астронавтов на орбиту. На проект было выделено более $5 млрд. Ранее, во время первого пробного пуска, у корабля возникли проблемы в системе расчета времени работы двигателей, в результате чего он не смог состыковаться с МКС.