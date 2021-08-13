Грозный, 13 августа, 2021, 17:16 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров был удостоен премии телекомпании «Грозный» как лучший мобильный репортер. Сумма премии составила 45 тыс. рублей. Эти деньги руководитель республики направил на благотворительность, пишет ИА «Чечня Сегодня».

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

Премия от Кадырова была передана семье погибшего журналиста ЧГТРК «Грозный» Докки Таштиева. Он скончался в 2012 году, упав в крыши дома, который строил сам. С тех пор его семье глава Чечни и руководство телеканала регулярно оказывают помощь.

Как отметили в телекомпании, глава Чечни неоднократно выступал в качестве мобильного репортера чеченской телерадиокомпании. Он предоставлял эксклюзивные репортажи, снятые иногда в том числе в экстремальных условиях. По итогам конкурса среди репортеров, объявленного ЧГТРК «Грозный», Рамзан Кадыров стал победителем.