Кострома, 16 августа, 2021, 13:54 — ИА Регнум. Костромской сегмент «Телеграма» нельзя назвать самостоятельным игроком медиаотрасли региона, но именно он в последнее время даёт журналистам и читателям наиболее интересную пищу для размышлений. Мы поговорили с владельцем молодого, но амбициозного телеграм-канала «Костромать» о возможностях мессенджера, публичности местных политиков и главных темах 2021 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Телеграм

— Костромать, расскажите о себе. Кто скрывается за этим названием?

Мы — группа костромских журналистов, которые примерно год назад обратили внимание на то, что местные телеграм-каналы находятся в зачаточном состоянии. Это связано с тем, что Телеграм не самый популярный ресурс у местного населения. Кроме этого в регионе не так много характерных для этого мессенджера тем — инсайдов, интересных политических конфликтов, сильной повестки, которая может быть интересна на федеральном уровне.

— Чем живут костромские соцсети, в каких из них следить за жизнью области интереснее всего?

Мы регулярно мониторим костромские региональные телеграм-каналы, а также паблики ВКонтакте. Большая часть из них посвящена текущим новостям области, происшествиям, «трешаку». Глубокий анализ политической и общественной повестки, на наш взгляд, даёт «Родина Снегурочки», «Костромской ворчун», ну и мы стараемся.

— Какие из костромских телеграм-каналов за действующую власть, а какие — нет? На какие группы в целом можно разделить источники?

Нам давно очевидно, что «Родина Снегурочки» — прогубернаторский канал. Интересно что несмотря на явную ангажированность, он всё равно и по качеству контента, и по цитируемости сильно опережает остальные каналы. На другой стороне баррикад «воюют» более мелкие каналы вроде «Костромского ворчуна», а также «народные» каналы, посвящённые ЧП, ДТП, неубранным улицам. Мы же стараемся занять среднюю позицию. Главный критерий оценки тех или иных сил для нас — адекватность и взвешенность.

— Костромской сегмент «Телеграма» пока не оформился в самостоятельного игрока медиаотрасли региона. Как думаете, когда это произойдёт и произойдёт ли вообще?

Мы верим, что в Костроме Телеграм когда-нибудь тоже станет таким же популярным источником информации, как и в других регионах. Тут вопрос в развитии технологий и готовности населения ими пользоваться. Но при этом в условную костромскую «Нексту», которая как-то сильно повлияет на политические расклады и жизнь в области, мы не верим. Опять же, проблема не в носителе, а в отсутствии заинтересованных сил это сделать.

— С какими трудностями в регионе сталкиваются производители информации?

Нам в принципе сложно работать в плане взаимодействия с пресс-службами, потому что у нас нет официальной аккредитации как СМИ. Информацию мы добываем либо из открытых источников, давая ей собственную авторскую оценку, либо с помощью связей наших журналистов, каких-то знакомств. На самом деле в этом мы не видим проблемы, потому что аккредитация СМИ накладывает на нас определённые обязательства. Тут же мы сами хозяева своей собственной площадки и можем давать любую оценку тому или иному явлению. Ну, а уж соглашаться с ней или нет — пусть решает читатель. Свобода нашего слова в чистом виде. В этом вся прелесть.

— Согласны ли вы с утверждением что костромские политики в основной массе не очень любят публичность и менее активны чем, например, ярославские коллеги? Почему так происходит?

Тут надо разбирать отдельно каждого политика просто как человека. Кто-то любит вступать в диалог, готов отвечать на любые вопросы, кто-то не готов к этому. Увы, очень часто у нас указание «быть более публичным» и народным идёт из федерального центра. Для того чтобы это было качественно, политикам как правило нужны хорошие специалисты в сфере коммуникаций — пиарщики, сммщики и так далее. В наше время хороший пиар стоит хороших денег. Предположим, что у ярославских политиков их больше, чем у наших.

— Назовите самые важные по вашему мнению инфоповоды прошедшего периода 2021 года. А какими темами активнее всего интересуются костромичи?

К счастью за 2021 год ничего такого, что бы вышло на масштабный федеральный уровень в Костроме и области не произошло. С прошлого года можно отметить избрание Марины Угодской главой Повалихинского сельского поселения, да и вообще прошедшие в прошлом сентябре муниципальные выборы. Инфоповоды о Марине Викторовне до сих пор интересны, люди с удовольствием следят за становлением нового политика. Ну и из свеженького, пожалуй, вакцинация. На наш взгляд, этот процесс превращается из необходимой меры по борьбе с пандемией в «социалистические» соревнования глав районов, муниципалитетов, губернаторов, что вызывает у населения ощутимое сопротивление. Кстати, пока наша область проигрывает это соревнование. Наверняка это негативно скажется в отношении федерального центра к областному руководству.

— Назовите по три лучших и худших на ваш взгляд костромских СМИ и телеграм-канала

Давать оценку худшие/лучшие сложно и не очень профессионально. У всех СМИ разные цели, возможности и даже жанры. Сами мы регулярно читаем «ИА REGNUM», «Kostroma.today», ну и о телеграм-канале всея Костромской области «Родина Снегурочка» тоже не забываем.