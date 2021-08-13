Бишкек, 13 августа, 2021, 17:13 — ИА Регнум. Стоимость реализации проекта строительства экологически чистого города будущего «Асман» («Небо») на побережье озера Иссык-Куль оценивается в $20 млрд (1 трлн 471 млрд рублей). Об этом сообщил замминистра инвестиций Киргизии Нурадил Баясов, передает «Tengrinews.kz».

Цитата из к/ф «12 стульев» реж Марк Захаров. 1976. СССР «Нью-Васюки»

По его словам, на постройку «умного» города потребуется от семи до десяти лет, а пока киргизские власти занимаются поиском зарубежных инвесторов, готовых вложить вышеназванную сумму в этот проект.

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Представитель инвестиционного ведомства рассказал о некоторых особенностях проекта «киргизского города будущего».

Он отметил, что в город не пустят машины с двигателями внутреннего сгорания — там будут применяться только электрокары и новые технологии в части внутригородского транспортного обслуживания. Также планируется строительство «умных» домов, образовательных хабов и индустриальных парков.

«Большой упор будет сделан на те проекты, которые будут связаны с цифровыми технологиями и с IT-направлениями. Там будут также созданы площадки именно для развития этих направлений», — подытожил высокопоставленный чиновник.

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