Москва, , 17:11 — REGNUM Бельгийская неправительственная организация International Partnership for Human Rights («Международное партнёрство за права человека») обучала за рубежом граждан активистов из России, выступающих за введение антироссийских санкций. К такому выводу пришла комиссия Государственной думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Напомним, Генпрокуратура РФ нежелательной деятельность НПО из Бельгии.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По словам председателя комиссии Василия Пискарева, организация International Partnership for Human Rights «находилась в поле зрения комиссии Госдумы. В частности, комиссией выявлена такая деструктивная деятельность бельгийской НПО, как организация обучения за рубежом активистов из России, выступающих за введение Западом санкций против нашей страны. Собранные материалы комиссия направила в Генеральную прокуратуру».

Пискарев отметил, что «НПО из Бельгии финансируется американскими фондами «Открытое общество» (Open Society Foundations) и «Национальный фонд поддержки демократии» (National Endowment for Democracy — NED), деятельность которых ранее была признана в России нежелательной».

«Комиссия продолжит мониторинг организаций, деятельность которых может представлять угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации», — пообещал он.