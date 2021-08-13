Москва, 13 августа, 2021, 17:11 — ИА Регнум. Бельгийская неправительственная организация International Partnership for Human Rights («Международное партнёрство за права человека») обучала за рубежом граждан активистов из России, выступающих за введение антироссийских санкций. К такому выводу пришла комиссия Государственной думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Напомним, Генпрокуратура РФ нежелательной деятельность НПО из Бельгии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

По словам председателя комиссии Василия Пискарева, организация International Partnership for Human Rights «находилась в поле зрения комиссии Госдумы. В частности, комиссией выявлена такая деструктивная деятельность бельгийской НПО, как организация обучения за рубежом активистов из России, выступающих за введение Западом санкций против нашей страны. Собранные материалы комиссия направила в Генеральную прокуратуру».

Пискарев отметил, что «НПО из Бельгии финансируется американскими фондами «Открытое общество» (Open Society Foundations) и «Национальный фонд поддержки демократии» (National Endowment for Democracy — NED), деятельность которых ранее была признана в России нежелательной».

«Комиссия продолжит мониторинг организаций, деятельность которых может представлять угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации», — пообещал он.