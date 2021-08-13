Тюмень, 13 августа, 2021, 17:08 — ИА Регнум. В Тюмени из-за утечки газа на улице Геологоразведчиков от газоснабжения отключены девять домов. Восстановить подачу планируется к вечеру, сообщает газета «Тюменская область сегодня».

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В аварийно-спасательную службу АО «Газпром газораспределение Север» 13 августа в 13:50 (11:50 мск) поступила заявка о запахе газа. Аварийно-спасательная служба приостановила подачу «голубого топлива».

Очевидцы сообщают в социальных сетях об экскаваторе, порвавшем газопровод.