Вашингтон, 13 августа, 2021, 17:03 — ИА Регнум. Игры Yooka-Laylee и Void Bastards станут бесплатными в сервисе Epic Games Store. Об этом 13 августа сообщило издание VGC.

Скриншот с YouTube Void Bastards

Обе игры можно будет добавить в свою библиотеку с 19 по 26 августа 2021 года. До этого в сервисе будет проходить бесплатная раздача ролевой игры Rebel Galaxy.

Напомним, что Epic Games Store — это сервис цифровой дистрибуции видеоигр от американской компании Epic Games. Он был запущен в 2018 году.