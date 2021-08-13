Вашингтон, 13 августа, 2021, 19:23 — ИА Регнум. Американская журналистка Сара Боксер, работающая в CNN, сообщила 13 августа в своем Twitter, что у здания посольства США в Кабуле, Афганистан, некий мужчина угрожает себя поджечь, если его не эвакуируют.

Горящая спичка

Отмечается, что мужчина ранее работал на США и теперь боится, что американская сторона оставит его в Афганистане, который захватывают террористы.

Проблема в том, что сотрудники посольства не приняли его документы на рассмотрение, что является важной частью процедуры эвакуации в Соединенные Штаты.

Боксер ссылается на корреспондента телеканала в Кабуле Клариссы Уорд, которая также сообщила, что в городе паника.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, администрация президента США Джо Байдена дополнительно направит тысячи военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации американских гражданских лиц из посольства США по воздуху. Решение принято из-за того, что Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжает агрессивно наступать, захватывая крупные города по всей стране и стремясь изолировать Кабул, столицу Афганистана.