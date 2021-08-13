* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 17:02 — REGNUM Представители радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили об установлении полного контроля над городом Таринкотом, административным центром провинции Урузган.

Афганистан

Сообщения об этом они публикуют в соцсетях 13 августа.

При этом заявлено об освобождении всех заключенных из местной тюрьмы и о захвате аэропорта Тарингкота.

По утверждению местных чиновников, губернатор провинции Урузган намеревался вылететь в Кабул именно через этот аэропорт.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявляют, что все сотрудники аэропорта «присоединились к моджахедам», а вся провинция Урузган в центральной части Афганистана теперь контролируется талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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