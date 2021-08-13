Казань, 13 августа, 2021, 17:52 — ИА Регнум. В Татарии выявили 32 случая заражения британским штаммом COVID-19, заявила 13 августа замруководителя управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

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«Из числа заболевших выявленно 32 случая заражения британским штаммом и 83 — индийским», — цитирует спикер «Татар-информ».

ИА REGNUM напоминает, в Татарии всего на 13 августа лабораторно подтверждены 24 583 случая инфицирования коронавирусом. Выздоровели с начала наблюдения 21 727 ковид-пациентов, скончались 647 носителей вируса.

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