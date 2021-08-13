Париж, 13 августа, 2021, 16:55 — ИА Регнум. Релиз игры Life is Strange: True Colors на гибридной консоли Nintendo Switch был отложен до конца 2021 года. Об этом 13 августа сообщает издание VGC.

Скриншот с YouTube Life is Strange: True colors

При этом выход True Colors на других платформах всё ещё планируется на 10 сентября 2021 года. Разработчики проекта не сообщили причин переноса Switch-релиза.

Напомним, что Life is Strange: True Colors — это приключенческая игра от студии Deck Nine. Она расскажет о жизни девушки, обладающей необычным даром — она может «видеть» эмоции других людей и манипулировать ими.