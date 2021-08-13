Владивосток, 13 августа, 2021, 16:54 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Адмирал» расторг контракт с главным тренером Сергеем Востриковым. Об этом 13 августа сообщается на сайте команды.

Santeri Viinamäki Хоккей

Отмечается, соглашение расторгнуто по обоюдному согласию. Исполняющим обязанности наставника команды назначен Олег Горбенко.

Напомним, «Адмирал» пропустил сезон 2020/21 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В июне руководство лиги допустило клуб к участию в новом сезоне.

В середине июля «Адмирал» сформировал тренерский штаб во главе с Востриковым. В него также вошли старший тренер Олег Горбенко, тренер Николай Карасёв, тренер по нападающим Анатолий Емелин, тренер по физподготовке Александр Шакиров.