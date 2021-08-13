Вашингтон, , 17:01 — REGNUM На фоне того, как Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватывает Афганистан, The Washington Post решил напомнить о словах президента США Джо Байдена, который в прошлом месяце отверг возможность того, что террористы пройдут через Афганистан.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Так что вопрос теперь в том, куда они пойдут дальше? — сказал Байден во время пресс-конференции 8 июля. — Присяжные еще не определились. Но вероятность того, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватят все и будут владеть всей страной, крайне мала».

Напомним, что 12 августа третий по величине город Афганистана, Герат, расположенный на границе с Ираном, пал под ударами талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Они также заявили, что захватили город Кандагар, второй по величине в стране.