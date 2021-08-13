Рамалла , , 16:51 — REGNUM Планы Израиля по строительству 2200 единиц жилья в Иудее и Самарии на западном берегу реки Иордан являются нарушением международного права и приведут к усилению напряжённости в регионе. Об этом заявили 13 августа представители Палестинской автономии, передаёт ИА «Красная весна».

«Этот шаг является нарушением резолюции 2334 Совета Безопасности ООН, которая чётко подтверждает незаконность строительства поселений на всех палестинских территориях», — говорится в распространённом заявлении.

В Палестинской автономии призвали международное сообщество повлиять на Израиль и предотвратить его деятельность по освоению спорных территорий.