Нью-Йорк, США, 13 августа, 2021, 16:49 — ИА Регнум. Шесть человек, в том числе один подросток, были госпитализированы в результате удара молнии на одном из пляжей Нью-Йорка, сообщает 13 августа телеканал NBC.

Молнии

Уточняется, что молния ударила в людей на пляже в Бронксе.

Сильный шторм, который начался вечером 12 августа, сопровождался грозой. Молния ударила в участок пляжа у самого берега, в результате чего шесть человек, сидевших на песке, получили травмы. Все они доставлены в больницу. Один из пострадавших — 15-летний подросток, у которого произошла остановка сердца.

Власти Нью-Йорка утверждают, что перед началом шторма сотрудники пляжа по громкоговорителю призвали людей покинуть его.