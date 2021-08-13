Белград, 13 августа, 2021, 20:04 — ИА Регнум. В Сербии 13 августа подтверждено 1072 случая заражения коронавирусом, шесть пациентов умерли. Об этом сообщило министерство здравоохранения Сербии.

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По данным министерства, в настоящее время к аппаратам ИВЛ подключено 25 пациентов, заболевших COVID-19.

Сербские врачи предупреждают, что эпидемиологическая ситуация в стране стремительно ухудшается — если 1 августа количество зараженных коронавирусом в сутки составляло 300 человек, то 13 августа этот показатель уже перевалил за отметку в 1000 человек.