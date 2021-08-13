Токио, 13 августа, 2021, 16:48 — ИА Регнум. Разработчики игр серии Pokemon проведут прямую трансляцию, на которой расскажут о своих будущих проектах. Об этом 13 августа сообщается на официальной странице франшизы в Twitter.

Цитата из т/c «Покемон». Реж. Кунихико Юяма. 1996.Япония Эш — тренер покемонов

https://twitter.com/Pokemon/status/1426166956911218688

Трансляция пройдёт 18 августа 2021 года. Согласно официальному анонсу, на ней представят игры Pokemon Brilliant Diamond, Pokemon Shining Pearl и Pokemon Legends: Arceus.

Напомним, что Pokemon («Покемоны») — это популярная японская медиафраншиза, посвящённая фантастическим существам покемонам. Она была создана в 1996 году.