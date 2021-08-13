Челябинск, 13 августа, 2021, 16:46 — ИА Регнум. В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту хищения из недр. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Хищения

Нарушения законодательства об охране недр выявила Магнитогорская природоохранная прокуратура в Агаповском районе. В ходе обследования участка местности возле посёлка Наровчатка был зафиксирован факт хищения полезного ископаемого в количестве не меньше 32 тыс. тонн. Размер ущерба превысил 10 млн рублей.

Преступление было совершено с июня 2020-го по май 2021 года. Полиция ведёт расследование.