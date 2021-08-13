Москва, , 16:45 — REGNUM Почти 185 тысяч граждан Украины оформили российское гражданство за первое полугодие 2021 года. Такие данные приводит 13 августа пресс-служба МВД России.

«За указанный срок гражданство Российской Федерации получили 184 385 граждан Украины. Еще 16 тысяч человек получили вид на жительство, а 7,6 тысячи — разрешение на временное проживание», — говорится в сообщении.

Всего, согласно данным МВД, за полгода российское гражданство получили 351 670 иностранцев. Большинство из них составляют выходцы с Украины, из Таджикистана и Казахстана.